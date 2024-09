Formiche in casa: come allontanarle con i rimedi naturali

Le formiche in casa possono essere allontanate in modo semplice e naturale. Vediamo insieme.

Le formiche in casa sono una presenza quasi fissa, soprattutto durante l’estate e, in generale, durante i mesi più caldi dell’anno. Questi insetti non rappresentano un pericolo per la vita o la salute degli esseri umani, ma, per una questione di igiene e sicurezza, andrebbero, comunque, allontanati dalle nostre case. Vediamo come fare.

Formiche in casa

Sebbene le formiche svolgano un ruolo importante in natura, nessuno di noi vorrebbe vederle passeggiare allegramente per casa, magari, all’interno delle nostre dispense e nel nostro cibo. E pure, ciononostante, le formiche sono tra i parassiti domestici più frequenti.

Esistono specie diverse di formiche, ma non tutte sono abituate ad entrare nelle nostre case o nei nostri giardini. Quelle domestiche, ovvero, le specie di formiche che più comunemente entrano in casa, fortunatamente, non sono pericolose per noi. Queste potrebbero, al massimo, pungerci, ma nulla più e la loro puntura, peraltro, difficilmente avrà delle conseguenze.

Formiche in casa: cosa le attrae

Le formiche in casa possono essere attratte da tantissime cose. Non solo queste vanno alla ricerca di altri insetti, ma, ad esempio, sono anche ghiotte del cibo per cani e gatti. Se, in casa, avete degli animali domestici, assicuratevi di pulire bene le loro ciotole. Se avete il vizio di lasciare i piatti sporchi nel lavandino, invece, cambiate le vostre abitudini e lavate i piatti subito dopo aver finito di mangiare.

Impedire alle formiche di entrare in casa non è molto semplice.

Anche se ci si dedica alla cura della casa con la massima attenzione, infatti, è sufficiente una piccola distrazione, un po’ di sporco sul pavimento, per far entrare una formica in casa e, di solito, quell’unica formica avvertirà la sua colonia e la vostra casa sarà invasa in un battibaleno.

Formiche in casa: miglior rimedio naturale

Non esiste una ragione precisa per la presenza in casa delle formiche, ma tante ragioni che non si limitano solo a quelle elencate nel paragrafo precedente. Solitamente, quando ci si rende conto di essere alle prese con un’infestazione di formiche è sempre troppo tardi e, se avete già cercato di capire da dove arrivino e non ci siete riusciti, il nostro consiglio non è quello di affidarvi, come sempre, ad una soluzione chimica, ma ad Ecopest, un rimedio naturale che non danneggia né l’uomo né gli animali da compagnia presenti in casa.

Ecopest è un dispositivo tecnologico che allontana le formiche in casa attraverso l’emissione di ultrasuoni a bassa frequenza, talmente fastidiosi per le formiche che, a questo punto, non avranno altra scelta se non quella di raccogliere armi e bagagli e liberare casa nostra.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Ai fini di un risultato ottimale, si consiglia di tenere Ecopest acceso per 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Quando la batteria è scarica, ricaricarla attraverso la presa USB, in dotazione nella confezione. Ricordate che Ecopest agisce lungo un raggio di azione pari a 250 mq e può essere utilizzato sia all’interno che all’esterno della casa.

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Ecopest è un dispositivo elettronico esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, che è raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare Ecopest è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto e aspettare la telefonata di un operatore. Questi, dopo aver confermato i dati del vostro acquisto, provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa, nel giro di un paio di giorni lavorativi. Attualmente, Ecopest è in promozione, fino ad esaurimento scorte, a 49,99 € per due dispositivi elettronici. Infine, per quanto riguarda il pagamento, è possibile optare per il contrassegno e pagare direttamente in contanti, al corriere, al momento della consegna dell’ordine.