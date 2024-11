Le scelte di programmazione di Rai 1

Negli ultimi due anni, le decisioni dei dirigenti di Rai 1 riguardo alla fascia del primo pomeriggio hanno suscitato non poche polemiche. La sostituzione di Serena Bortone, conduttrice del programma Oggi è un altro giorno, ha segnato un cambiamento significativo. Questo talk show, apprezzato dal pubblico e con una media di oltre il 16% di share, è stato sostituito da La Volta Buona di Caterina Balivo, che ha faticato a mantenere gli ascolti, oscillando tra il 12 e il 14% di share.

Le strategie di ascolto di Caterina Balivo

Per cercare di risollevare i numeri, la Balivo ha adottato strategie audaci, tra cui l’apertura con notizie di cronaca nera, in un tentativo di attrarre un pubblico più vasto. Tuttavia, questa mossa non ha portato ai risultati sperati. Nelle ultime puntate, il programma ha visto un cambiamento di rotta, con ospiti che ricordano il format di Pomeriggio 5 di Barbara d’Urso. Personaggi come Francesca De André e Corinne Clery hanno fatto la loro comparsa, portando con sé un’atmosfera di gossip e intrattenimento che sembra allontanarsi dalla proposta iniziale della Balivo.

Il futuro del pomeriggio di Rai 1

La direzione intrapresa da La Volta Buona solleva interrogativi sul futuro della programmazione pomeridiana di Rai 1. Con l’arrivo di Ivan Roncalli, noto autore di programmi di intrattenimento, si potrebbe assistere a un ulteriore spostamento verso un format più simile a quello di Barbara d’Urso. Questa evoluzione potrebbe rappresentare un tentativo di attrarre un pubblico più giovane e dinamico, ma rischia di alienare i telespettatori più affezionati a un tipo di contenuto diverso.

In un contesto televisivo in continua evoluzione, le scelte di Rai 1 potrebbero rivelarsi decisive per il futuro della rete. La domanda che sorge spontanea è se i vertici della Rai considereranno l’idea di riportare Barbara d’Urso nel pomeriggio, per tentare di risollevare le sorti di una fascia oraria che, al momento, sembra in difficoltà.