Rai: Consiglio di Stato respinge appello su candidature Cda

Roma, 4 lug. (Adnkronos) – Con ordinanza n. 2551 della IV Sezione depositata oggi 4 luglio 2024, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare presentato contro l’ordinanza del Tar Lazio 30 maggio 2024, pronunciata nel ricorso proposto contro l’avviso per la presentazione di candidature a componente del Consiglio di amministrazione della Rai ai fini dell'elezione da parte della Camera dei deputati. Le Camere del Parlamento – si legge in una nota del Consiglio di Stato – possono pertanto procedere agli adempimenti previsti dalla relativa procedura in corso, alla quale i ricorrenti peraltro tuttora partecipano.