Rai: Graziano (Pd), 'dopo 7 mesi Vigilanza ancora ostaggio della maggioranza'

Roma, 8 mag (Adnkronos) – “Voglio denunciare ancora una volta in quest’aula che stamattina alla commissione di vigilanza Rai per l’ottava volta la maggioranza non si è presentata". Lo ha detto in aula Stefano Graziano, capogruppo Pd in commissione di Vigilanza sulla Rai.

"Facendo auto – ostruzionismo non consente di votare, tenendo di fatto in ostaggio la commissione stessa.

Questo è un ricatto politico. Chiediamo con urgenza l’intervento dei presidenti delle camere, perché stiamo scivolando verso forme di autocrazia che non hanno nulla a che vedere con paesi democratici e civili", ha aggiunto Graziano.

"Non è immaginabile che dopo sette mesi che abbiamo eletto il nuovo consiglio di amministrazione della Rai ancora si è bloccati e ancora per la prima volta nella storia della Repubblica il management della Rai non è venuto in audizione qui nella commissione di vigilanza, quella deputata al controllo proprio della Rai, del sistema di informazione del Paese”, ha proseguito.