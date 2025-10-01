Rai: Lupi, 'attacchi a Vespa svelano idea opposizioni di servizio pubblico'

Roma, 1 ott.-(Adnkronos) - "Con gli attacchi a Bruno Vespa l’opposizione svela ancora una volta quale sia la sua reale posizione sulla libertà d’informazione e sull’idea di servizio pubblico. Il conduttore di Porta a Porta è un giornalista di grande professionali...

Roma, 1 ott.-(Adnkronos) – "Con gli attacchi a Bruno Vespa l’opposizione svela ancora una volta quale sia la sua reale posizione sulla libertà d’informazione e sull’idea di servizio pubblico. Il conduttore di Porta a Porta è un giornalista di grande professionalità e lo ha dimostrato anche ieri collegando uno dei responsabili italiani della Flottilla, Tony La Piccirella, per intervistarlo.

Evidentemente l’opposizione non ha gradito che si mettessero in luce, con semplici domande, le evidenti contraddizioni del suo intervento. Bruno Vespa ha fatto semplicemente il suo lavoro. Forse è questo che non va giù all’opposizione". Così Maurizio Lupi, presidente di Noi moderati e componente della commissione di Vigilanza.