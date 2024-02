Rai: M5S, Avs e Pd chiedono informativa urgente Piantedosi su scontri Napoli

Roma, 13 feb. - (Adnkronos) - "Intervengo per chiedere un'informativa urgente del ministro Piantedosi perché stamattina, a Napoli, degli attivisti che stavano pacificamente manifestando fuori dalla sede Rai sono stati manganellati, aggrediti e feriti per aver chiesto che la nostra i...

Roma, 13 feb. – (Adnkronos) – "Intervengo per chiedere un'informativa urgente del ministro Piantedosi perché stamattina, a Napoli, degli attivisti che stavano pacificamente manifestando fuori dalla sede Rai sono stati manganellati, aggrediti e feriti per aver chiesto che la nostra informazione pubblica sia imparziale e racconti anche cosa sta accadendo in Palestina. Questo è il paese che stiamo diventando, un paese in cui chiedere il cessate il fuoco è proibito. Piantedosi venga a spiegarci cosa è successo". Lo chiede in Aula la deputata Gilda Sportiello (M5S).

Richiesta di informativa urgente condivisa da Pd e Avs. "Abbiamo visto immagini indegne di un Paese civile", dice Piero De Luca (Pd) chiedendo chiarezza e che Piantedosi "venga immediatamente a riferire in Aula". "Mi unisco ala richiesta – aggiunge Francesco Mari (Avs) – i manifestanti hanno tentato di affiggere uno striscione davanti alla sede Rai e questo ha provocato l'intervento delle forze dell'ordine".