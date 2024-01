Rai: Pd, 'Conte? Nostro avversario è destra'

Roma, 29 gen. (Adnkronos) - "Il Pd non risponde né agli attacchi di Conte né a quelli di Wanna Marchi. Il nostro avversario continua a essere il governo e la destra di Giorgia Meloni e Matteo Salvini". Così fonti dem sul post di Giuseppe Conte e su Wanna Marchi, "...

Roma, 29 gen. (Adnkronos) – "Il Pd non risponde né agli attacchi di Conte né a quelli di Wanna Marchi. Il nostro avversario continua a essere il governo e la destra di Giorgia Meloni e Matteo Salvini". Così fonti dem sul post di Giuseppe Conte e su Wanna Marchi, "La Schlein non mi piace assolutamente, mi dà fastidio", ha detto in radio.