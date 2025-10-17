Roma, 17 ott. (Adnkronos) – "E' incredibile quello che è successo". Nel Paese "c'è una tensione fortissima ed è il gioco della destra e della sinistra ad aumentarla con parole sbagliate come quelle di Landini ma anche quelle di Roccella". Lo dice Carlo Calenda a SkyTg24 Live in.
Ranucci: Calenda, 'destra e sinistra aumentano tensione'
