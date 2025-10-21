Ranucci: De Meo (FI), 'inaccettabile strumentalizzare libertà stampa per fini di parte'

Roma, 21 ott. (Adnkronos) - “L’attentato ai danni del giornalista Sigfrido Ranucci è un atto gravissimo che scuote la nostra coscienza civile e colpisce tutto il giornalismo investigativo, pilastro della democrazia e del diritto dei cittadini a essere informati”. Così...

Roma, 21 ott. (Adnkronos) – “L’attentato ai danni del giornalista Sigfrido Ranucci è un atto gravissimo che scuote la nostra coscienza civile e colpisce tutto il giornalismo investigativo, pilastro della democrazia e del diritto dei cittadini a essere informati”. Così l’europarlamentare di Forza Italia Salvatore De Meo, intervenendo oggi in plenaria a Strasburgo.

“La libertà di stampa è un valore assoluto – prosegue – che non può essere piegato alla polemica politica.

Stupiscono, in questo senso, le parole della segretaria del Partito democratico al congresso del Pse, secondo cui ‘la libertà di parola e la democrazia sono a rischio quando la destra governa’. Affermazioni ingiuste e divisive, che nulla hanno a che vedere con la realtà e rischiano di strumentalizzare episodi ignobili per fini di parte”.

"Oggi più che mai i cittadini si aspettano da noi buon senso, equilibrio e serietà. La libertà non ha colore politico, la libertà non si divide, si protegge. E la si protegge insieme, con coraggio e responsabilità, a tutela di chi ogni giorno rischia per raccontare la verità", conclude.