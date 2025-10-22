Ranucci: Franceschini, 'reazione scomposta a critiche Schlein dimostra sono fondate'**

Roma, 22 ott. (Adnkronos) - "Oggi è di moda attaccare la segretaria Schlein per aver detto a Bruxelles le stesse cose che dice a Roma, come se un leader dovesse dire cose diverse a seconda di dove si trova. Lei lo ha sempre fatto. Nel 2018 a Washington disse che la sinistra aveva ridotto...

Roma, 22 ott. (Adnkronos) – "Oggi è di moda attaccare la segretaria Schlein per aver detto a Bruxelles le stesse cose che dice a Roma, come se un leader dovesse dire cose diverse a seconda di dove si trova. Lei lo ha sempre fatto. Nel 2018 a Washington disse che la sinistra aveva ridotto l'Italia a un campo profughi, nel 2019 a Strasburgo che Conte si inchinava a Bruxelles mentre l'Italia stava affondando e potrei andare avanti".

Lo dice Dario Franceschini al Senato in aula per le comunicazioni della premier Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo. "Il modo scomposto con cui avete reagito a quelle critiche" di Schlein "dimostra che non sono infondate".