Ranucci: Gasparri, 'Schlein offre immagine irreale dell'Italia'

Roma, 20 ott. (Adnkronos) – "L'attentato a Ranucci è stato condannato da tutti. Anzi, vogliamo capire bene cosa ci sia davvero dietro. Ho visto anche le sue dichiarazioni, in cui esclude collegamenti con la politica, smentendo per primo alcune speculazioni. Nel frattempo, un'esponente dell'opposizione va all’estero, al congresso del Partito Socialista, e offre un’immagine irreale del nostro Paese, mescolando alcuni fatti con accuse infondate su presunte mancanze di democrazia e attentati.

Ma questo è un Paese dove, per fortuna, tutti sono liberi di dire ciò che vogliono. Le elezioni si vincono e si perdono, com’è naturale in ogni democrazia, e questo è evidente a tutti". Così il capogruppo di Forza Italia al Senato Maurizio Gasparri, a L’Aria che Tira su La7.

"Così, la Schlein finisce per esporsi al ridicolo. Basti pensare che la Meloni e Tajani partecipano regolarmente a vertici internazionali: oggi, per esempio, c’è il summit dei paesi del Sud Europa in Slovenia con Tajani, mercoledì ci sarà un incontro bilaterale a Londra. È davvero ridicolo mettere in discussione la democrazia italiana. È un atteggiamento che squalifica la leader dell’opposizione. Pensiamo solo al fatto che, ogni giorno, dalla mattina presto fino a notte fonda, ci sono decine di talk show, programmi di ogni tipo, dove tutti parlano liberamente", conclude.