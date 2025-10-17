Ranucci: Gasparri, 'totale condanna attentato, si scoprano presto gli artefici'

Roma, 17 ott. (Adnkronos) – "Totale condanna dell'attentato e ferma volontà che si scoprano presto gli artefici di questa vicenda". Così il capogruppo di Forza Italia al Senato Maurizio Gasparri, intervenendo a Restart su Rai 3 in merito all'esplosione che ha danneggiato le auto del giornalista Sigfrido Ranucci e della figlia, parcheggiate nei pressi della loro abitazione.
