Ranucci: Russo (FI), ' spero presto attentatori in carcere'

Roma, 22 ott. (Adnkronos) – "Servirà a riconoscere e celebrare il valore e l'importanza del giornalismo e ricordare i rischi che migliaia di cronisti corrono ogni giorno la Giornata in memoria dei giornalisti uccisi nello svolgimento della loro professione che abbiamo votato pochi mesi fa, prima della sospensione estiva, proprio qui alla Camera dei deputati. Questa legge che ho presentato e che è stata sottoscritta dai colleghi di tutti i Gruppi non è solo un simbolo, istituisce per ciascun 3 maggio una Giornata nazionale per commemorare le vittime, raccontare le storie di grandi giornalisti e sensibilizzare l'opinione pubblica.

È un'occasione che spero potremo celebrare tra sette mesi con gli attentatori di Sigfrido Ranucci in carcere e con la consapevolezza che l'Italia garantisce protezione e sicurezza a tutti i cittadini e tutela in tutte le forme la libertà di espressione e di stampa". Lo ha affermato il deputato di Forza Italia Paolo Emilio Russo, intervenendo alla Camera dopo l'informativa del ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi.