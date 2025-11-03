Ranucci: Verini, 'domani in Antimafia, dopo solidarietà ripresa la censura'

Roma, 3 nov. (Adnkronos) - “Sigfrido Ranucci sarà audito domani in Antimafia, dopo l’attentato a lui e Report. Un aiuto a fare luce su criminalità mafiosa, collusioni, attacchi a giornalismo e informazione. Che, dopo la solidarietà, sono ripresi, con tentativi di bav...

Roma, 3 nov. (Adnkronos) – “Sigfrido Ranucci sarà audito domani in Antimafia, dopo l’attentato a lui e Report. Un aiuto a fare luce su criminalità mafiosa, collusioni, attacchi a giornalismo e informazione. Che, dopo la solidarietà, sono ripresi, con tentativi di bavaglio e censura”. Lo scrive sui social il senatore Walter Verini, capogruppo Pd in Antimafia.