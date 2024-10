Il ritorno di Raoul Bova a Ballando con le Stelle

Questa sera, Raoul Bova farà il suo atteso ritorno a Ballando con le Stelle, il popolare programma di danza condotto da Milly Carlucci. A distanza di sei anni dalla sua prima apparizione, il noto attore si esibirà nuovamente sulla pista da ballo, ma non senza portare con sé un bagaglio di tensioni e polemiche. Durante la sua prima partecipazione, Bova ricevette un punteggio di 8 dalla giurata Selvaggia Lucarelli, che non esitò a commentare: “Balla meglio di come recita”. Un’affermazione che non passò inosservata e che gettò le basi per un confronto acceso tra i due.

Il retroscena dello scontro con Selvaggia Lucarelli

Il clima tra Raoul Bova e Selvaggia Lucarelli è sempre stato teso, e il loro incontro nel backstage di Ballando con le Stelle nel 2017 ne è stata la prova. Secondo quanto riportato dalla stessa Lucarelli, Bova si sarebbe avvicinato a lei con l’intenzione di chiarire alcune questioni legate a un suo articolo del 2014. In quell’occasione, l’attore avrebbe reagito in modo aggressivo, accusandola di aver scritto che non sa recitare. Lucarelli ha descritto l’episodio come “sconcertante”, rivelando che Bova avrebbe intimidito lei e il suo fidanzato, creando un’atmosfera di tensione palpabile. Questo episodio ha lasciato un segno profondo nel rapporto tra i due, alimentando ulteriormente le speculazioni sul loro passato.

Un clima di tensione a distanza di anni

A distanza di dieci anni dall’articolo incriminato e sei anni dallo scontro nel backstage, ci si chiede se il clima tra Raoul Bova e Selvaggia Lucarelli si sia finalmente disteso. Nonostante il tempo trascorso, le ferite sembrano ancora aperte e le polemiche continuano a circondare le loro interazioni. Il pubblico attende con curiosità di vedere come si comporteranno entrambi durante la trasmissione di questa sera. Saranno in grado di mettere da parte le divergenze e affrontare la situazione con professionalità, o assisteremo a un nuovo capitolo di questa saga di tensioni? Solo il tempo potrà dirlo, ma una cosa è certa: il ritorno di Bova a Ballando con le Stelle promette di essere un evento ricco di emozioni e colpi di scena.