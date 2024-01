Roma, dipendenti di una banca in ostaggio: arrestati due rapinatori

Due rapinatori armati di pistole tentano una rapina e mettono in ostaggio i dipendenti in una banca di Roma, l'arrivo della polizia

Panico e paura questa mattina in una banca di Roma, in ostaggio i dipendenti. A Torraccia due uomini, travestiti da operai, hanno tentato una rapina.

Rapina in banca e dipendenti in ostaggio nella periferia di Roma

Due rapinatori armati di pistole, giunti sul luogo al momento dell’apertura della banca, hanno preso in ostaggio i dipendenti per farsi aprire la cassaforte e portare via il bottino.

Solo 40 minuti dopo un dipendente è riuscito ad attivare l’allarme collegato alla Italpol.

L’intervento della polizia per la rapina in banca con persone in ostaggio

Uno dei due rapinatori avrebbe minacciato gli impiegati alla cassa con una pistola per farsi dare il denaro, con la complicità di un altro uomo che faceva da palo.

Le volanti del commissariato di San Basilio e dell’ufficio prevenzione generale sono intervenute in tempi brevi, hanno arrestato un rapinatore che tentava la fuga e il secondo, ancora all’interno della banca.

Attimi di paura durante la rapina in banca per le persone prese in ostaggio

Le forze dell’ordine intervenute hanno recuperato le due pistole e non si registrano feriti, solo tanta paura e forte shock in tutti i presenti che hanno vissuto e visto la scena.

I rapinatori si trovano, in questo momento, negli uffici della questura.