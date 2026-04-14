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Ravenna, 29enne ucciso con una coltellata. Vicino al corpo un uomo ferito

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(Adnkronos) - Nella notte, un 29enne di origine senegalese è stato trovato ucciso con ferita da arma da taglio al collo in zona Darsena a Ravenna. Non distante è stato trovato ferito un 36enne del Mali, che è stato portato in ospedale. Non sarebbe in pericolo di vita. Sono in corso gli accertame...

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(Adnkronos) – Nella notte, un 29enne di origine senegalese è stato trovato ucciso con ferita da arma da taglio al collo in zona Darsena a Ravenna. Non distante è stato trovato ferito un 36enne del Mali, che è stato portato in ospedale. Non sarebbe in pericolo di vita. Sono in corso gli accertamenti dei carabinieri per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

Via Antico Squero è stata chiusa per i rilevamenti. Sul posto sono arrivati anche Polizia, Guardia di Finanza e la pm di turno Ylenia Barbieri. Le due persone potrebbero essere legate a uno stesso fatto.  

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