Un terribile incendio è scoppiato in un appartamento a Ravenna. Un uomo è stato trovato morto in casa.

Una terribile tragedia si è consumata a Ravenna, dove è scoppiato un vasto incendio in un appartamento. Un uomo ha perso la vita ed è stato trovato all’interno della casa in cui sono divampate le fiamme, per cause ancora da accertare.

Ravenna, incendio in un appartamento: un morto

Una terribile tragedia si è consumata questa mattina, giovedì 8 agosto 2024, in via Aniene, a Ravenna, in zona Rubicone. Un uomo è stato trovato morto all’interno di un appartamento in cui è scoppiato un incendio. Le fiamme sono divampate, per cause ancora da accertare, in un’abitazione al terzo piano di una palazzina al civico 47. I vigili del fuoco sono subito intervenuti per spegnere le fiamme e stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’incendio.

Incendio a Ravenna: una vittima

Quando i pompieri sono entrati nell’appartamento hanno trovato l’uomo privo di vita in corridoio. Non sono ancora note le generalità della vittima ma, secondo le prime informazioni, sarebbe un uomo di circa 49 anni straniero. Sul posto sono arrivati i carabinieri di Ravenna, che stanno indagando, e i soccorritori del 118.