Un grosso incendio è divampato nel pomeriggio di ieri, martedì 6 agosto, nel market Aumai a Conegliano.

L’incendio nel market Aumai

Un’imponente colonna di fumo si è sollevata ieri pomeriggio all’altezza dell’Aumai Market di Conegliano, in corrispondenza della rotatoria che incrocia viale Italia con via Manin.

Sul posto sono intervenute 15 squadre di vigili del fuoco, oltre a Carabinieri, Suem e Polizia locale.

Al momento gli inquirenti non escludono alcuna causa, nemmeno il dolo.

Fumo ed esplosioni in zona

Il fumo con il passare del tempo, nonostante l’intervento dei vigili del fuoco, è aumentato, raggiungendo anche i comuni circostanti e c’è chi dice di aver sentito anche delle esplosioni.

Sul luogo dell’incendio è intervenuto il sindaco di Conegliano, Fabio Chies, che ha invitato i residenti in zona a chiudere le finestre, dal momento che sarebbe andato a fuoco abbondante materiale in plastica. Più tardi, una volta domato definitivamente l’incendio, sempre il sindaco ha ringraziato i vigili del fuoco e ha rinnovato l’invito a stare in casa. Scrive su Facebook: “Ringrazio i Vigili del Fuoco e tutti coloro che stanno intervenendo all’Aumai in Viale Italia. Mi raccomando di tenere chiuse le finestre in zona e rimanere in casa!!!”.