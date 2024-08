La sera di sabato 3 agosto, un violento incendio ha devastato una vasta area boschiva del monte Partenio, situato a pochi chilometri da Mercogliano, in provincia di Avellino. Le fiamme, alte e minacciose, hanno raggiunto l’area conosciuta come Bosco dei Preti. Per fronteggiare l’emergenza, sono intervenute numerose squadre dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Avellino, supportate dalle forze dell’ordine.

Incendio sul monte Partenio: danni limitati

Gli interventi sono stati mirati a contenere l’incendio e impedire che le fiamme raggiungessero i centri abitati e la strada che collega Mercogliano al santuario di Montevergine. Grazie a queste operazioni, è stato possibile evitare danni alle abitazioni e garantire la sicurezza delle vie di comunicazione.

I venti hanno alimentato le fiamme

Secondo quanto riportato dal sito del quotidiano Il Corriere della Sera, nella zona dell’incendio si sono sviluppati venti moderati che hanno contribuito a propagare le fiamme.

Incendi estivi: una piaga sempre attuale

Gli incendi estivi, anche noti come incendi boschivi o selvaggi, sono fenomeni comuni durante i mesi più caldi dell’anno, specialmente nelle regioni con climi mediterranei e temperati. Le cause possono essere tanto naturali (temporali, eruzioni vulcaniche) quanto antropiche (sigarette, fuochi accesi in aree non autorizzate, griglie mal gestite). Simili eventi rappresentano una sfida importante e pericolosa, che di conseguenza richiedono uno sforzo coordinato tra autorità locali, nazionali e internazionali, oltre alla collaborazione della comunità per la loro prevenzione e gestione.