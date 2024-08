I dettagli dell’incidente sono ancora da chiarire, ma a quanto pare il tutto sarebbe nato da un improvviso colpo di sonno che ha colto il 21enne mentre era alla guida. L’auto del ragazzo è uscita di strada e ha preso fuoco: per lui non c’è stato nulla da fare.

Incidente a Pordenone, auto esce di strada e prende fuoco: morto 21enne

Aveva solo 21 anni, il ragazzo di Pordenone che ha perso la vita questa notte sulle strade di Chions. Forse una distrazione alla guida o forse un improvviso colpo di sonno. Il giovane ha perso d’improvviso il controllo della sua automobile che, poco dopo le 3:30 della notte, è uscita di strada e si è schiantata contro un ostacolo. Il veicolo a quattro ruote si è subito incendiato e il ragazzo è rimasto intrappolato al suo interno, senza poter fare più nulla per mettersi in salvo, avvolto dalle fiamme.

Incidente a Pordenone, auto esce di strada e prende fuoco: il decesso

Sul luogo del sinistro, sono giunti pochi istanti dopo i vigili del fuoco da San Vito al Tagliamento. I caschi rossi hanno provato in tutti i modi a salvare la vita del giovane, ma quando sono riusciti ad estrarre il suo corpo dall’abitacolo si sono accorti che era già carbonizzato. I medici del 118 non hanno potuto fare altro se non costatare l’avvenuto decesso del 21enne.