Rdc: Conte, ‘governo ha attaccato ‘divanisti’ ma commessi non si trovano lo stesso’

Roma, 22 mag. (Adnkronos) – “Il governo ha commesso un grave errore, per ragioni ideologiche, ha attaccato i ‘divanisti’, ha offeso le persone che non vogliono lavorare per il reddito di cittadinanza e il governo lo ha smantellato”. Lo ha detto Giuseppe Conte, ai giovani universitari incontrati alla sala Sassoli di Esperienza Europa.

“Ma oggi i camerieri e i commessi non si trovano lo stesso, perché non tutti accettano 400 euro in nero e preferiscono la dignità di restare a casa. Ci sono 4mln di lavoratori e lavoratrici sottopagati, non lo possiamo tollerare”, ha aggiunto il leader del M5S.