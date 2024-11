La sfida inaspettata di Rebecca Ferreri

Nel corso del daytime di Amici, andato in onda il 21 novembre, la ballerina Rebecca Ferreri ha affrontato una prova del tutto inaspettata. La sua coach, Deborah Lettieri, ha deciso di anticipare la sfida con Dandy, una mossa che ha sorpreso tutti e che ha avuto conseguenze drammatiche per la giovane artista. La ballerina, infatti, ha perso la sfida e ha dovuto dire addio al suo sogno di continuare il percorso all’interno del talent show.

La reazione di Rebecca sui social

Subito dopo la messa in onda, Rebecca ha voluto esprimere il suo stato d’animo attraverso una story su Instagram. Tornata a casa a Casale Monferrato, ha voluto chiarire alcune voci circolate nei giorni precedenti, in cui si ipotizzava un suo ritiro dal programma. “Era già da due giorni che leggevo in giro che io avevo deciso di ritirarmi, ma no non è andata così”, ha dichiarato, sottolineando come la sua eliminazione sia stata un vero e proprio fulmine a ciel sereno.

Il sostegno dei fan e il futuro di Rebecca

Nonostante la prematura eliminazione, Rebecca ha ricevuto un grande sostegno dai suoi fan, molti dei quali sono certi che avrà una carriera brillante. “Per quanto vedevo che fuori ero poco apprezzata, mai e poi mai avrei abbandonato il mio sogno”, ha affermato, dimostrando una determinazione che potrebbe rivelarsi fondamentale per il suo futuro. La ballerina ha anche voluto ringraziare chi l’ha sostenuta durante il suo percorso, esprimendo il desiderio di vedere i suoi compagni di viaggio al serale.