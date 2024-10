Rebecca Ferreri, ballerina nel programma Amici, è una delle pupille di Deborah Lettieri e ha conquistato un follower all’interno della scuola, riscuotendo grande affetto sui social. Tuttavia, il suo viso non è un volto nuovo per il pubblico: era già noto anche prima della sua avventura con Maria De Filippi, anche se probabilmente non ne eravamo consapevoli. E quando dico “tutti”, mi riferisco proprio a tutti, poiché ha preso parte alla coreografia più controversa del 2024: il celebre ballo del qua qua insieme a John Travolta al Festival di Sanremo.

Rebecca Ferreri, che da tempo è membro del corpo di ballo di VivaRai2, ha interpretato la papera danzante accanto a John Travolta, creando un evento che ha scatenato dibattiti in Italia. Un filmato di quell’esibizione circola ora illegalmente in rete, poiché l’attore americano non sottoscrisse la liberatoria. “Non era una trappola: John era al corrente di tutto”, ha detto Amadeus, che è stato perfino accusato di favorire la promozione occulta del marchio di scarpe di Travolta con il consenso della Rai. In sintesi, una pagina di televisione piuttosto controversa che ha creato diversi problemi.

Chi è Rebecca Ferreri?

Nata a Casale Monferrato il 16 settembre 2004, ha collaborato con vari artisti rinomati durante la sua giovane carriera. Dopo aver studiato presso la scuola Ritmo Danza, è entrata nell’accademia di Kledi Kadju. Oltre al suo lavoro al Festival di Sanremo e a VivaRai2, ha anche partecipato a Il Cantante Mascherato.

Rimanendo nel contesto delle coreografie emblematiche eseguite da lei

non posso dimenticare di menzionare la sua partecipazione a una performance di Arisa.