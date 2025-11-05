Roma, 5 nov. (Adnkronos) – Perché non ho ancora pubblicato la mia dichiarazione dei redditi? “Lo farò a breve, quest’anno ho guadagnato circa 220mila euro”. Così il senatore Pd Andrea Crisanti a Un Giorno da Pecora su Rai Radio1.
Redditi: Crisanti (Pd), 'pubblicherò a breve, quest'anno guadagnati 220mila euro'
