Redditi: leader opposizione 'stabili', né più ricchi né più poveri rispetto a un anno fa**

Roma, 4 nov. (Adnkronos) – Né più ricchi né più poveri. I redditi dei leader dell'opposizione nel 2024 rimangono pressappoco gli stessi del 2023, perlomeno per Elly Schlein, Angelo Bonelli, Nicola Fratoianni e Carlo Calenda, gli unici, al momento, che hanno reso disponibile la loro dichiarazione sul sito di Camera e Senato.

La segretaria del Partito democratico dichiara la stessa cifra, interamente proveniente dalla sua funzione di deputata, di 98.471 euro.

Un po' più basso l'imponibile di Fratoianni che, come l'anno precedente, si ferma a 93.306 euro.

È più alto, invece, quello del collega di partito Bonelli, che arriva a 101.811 euro, come nel 2023. Cambia di poco più di mille euro l'imponibile del senatore e leader di Azione Calenda, che dichiara un totale di 121.799 euro di imponibile, di cui 22.586 provengono da altri redditi.