Referendum: De Cristofaro, 'gravissima presenza Bertolini a riunione FdI'

Roma, 5 dic (Adnkronos) – "La notizia della partecipazione della Consigliera laica del Consiglio superiore della magistratura Isabella Bertolini, riportata oggi da ‘Il Fatto Quotidiano’, ad una riunione sul referendum nella sede del partito di maggioranza è gravissima". Lo afferma il capogruppo dell’Alleanza Verdi e Sinistra Peppe De Cristofaro, presidente del gruppo Misto di palazzo Madama.

"Quella era una riunione politica, non istituzionale o un convegno. I componenti delle autorità indipendenti dovrebbero astenersi dal partecipare a riunioni con i vertici di partito. Va tutelato il loro ruolo di autonomia e indipendenza -prosegue-. Se sei componente dell’organo che dovrebbe tutelare l’autonomia e l’indipendenza della magistratura non puoi partecipare ad una riunione politica sulle strategie per il prossimo referendum sulla giustizia, sulla magistratura".

"Ma per i rappresentanti della destra non è così, loro svolgono un ruolo politico alla faccia dell’autonomia e dell’indipendenza. Come nel caso del consigliere dell’autorità garante della privacy Ghiglia che si incontrò con i vertici di FdI prima della multa a Report. Una sottomissione politica inaccettabile. Questa destra è senza ritegno", conclude.