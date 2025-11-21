Referendum: Marattin (Pld) in campo per il sì, 'partiti giocano a nascondino noi ci mettiamo faccia'

Roma, 21 nov. (Adnkronos) - “Il motivo per cui riteniamo utile far nascere un nuovo comitato per il Sì” al referendum sulla separazione delle carriere, oltre alla “volontà che abbiamo di collaborare con tutti i comitati già nati”, è perché n...

Roma, 21 nov. (Adnkronos) – “Il motivo per cui riteniamo utile far nascere un nuovo comitato per il Sì” al referendum sulla separazione delle carriere, oltre alla “volontà che abbiamo di collaborare con tutti i comitati già nati”, è perché noi siamo il “primo partito italiano che su questo referendum ci vuole mettere la faccia, non ci risultato partiti sul fronte del Sì o del No che si sono fatti promotori di un comitato.

Al nostro si può aderire non solo come persone fisiche ma anche come associazioni o partiti”. Così il deputato e segretario nazionale del Partito Liberaldemocratico Luigi Marattin, presentando in conferenza stampa alla Camera il comitato ‘Sì Giustizia’ promosso dal partito.

“Finora tutti stanno giocando a nascondino, i partiti della maggioranza hanno paura che dalle consultazioni ci siano conseguenze politiche per il governo. Noi non abbiamo paura, quando le battaglie sono giuste noi ci mettiamo la faccia. È un comitato aperto ai contributo di chiunque voglia combattere con noi questa battaglia liberale”, conclude.