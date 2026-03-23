Referendum, Mulè (Fi): è stato politicizzato ma il governo va avanti

Roma, 23 mar. (askanews) – “Questo referendum è stato politicizzato da chi non ha voluto parlare nel merito e si è rifugiato nella propaganda, il governo va avanti, dall’altra parte quasi 12 milioni di italiani hanno creduto in quello che abbiamo detto nel merito di una riforma in cui continuiamo a credere, visto che abbiamo fatto una battaglia di civiltà”. Così Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera e coordinatore della campagna referendaria di Fi, commentando l’esito del referendum sulla Giustizia.