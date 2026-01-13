Referendum: 'No al salva casta', al via campagna M5s

Roma, 13 gen (Adnkronos) – 'No al referendum salva casta'. Prende il via la campagna del M5s in vista del voto del 22 e 23 marzo. Una campagna di mobilitazione ma anche informativa, viene spiegato, che ruota intorno al principio stabilito nell'articolo 3 della Costituzione: 'La legge è uguale per tutti'.

Giuseppe Conte ha fatto il punto sul referendum in una riunione con il Direttivo M5s di Camera e Senato, i parlamentari delle commissioni Giustizia e Affari costituzionali dei due rami del Parlamento e la comunicazione.

La campagna, via social, con video e grafiche, prevede una serie di iniziative "capillari" su tutto il territorio nazionale che mirano a coinvolgere tutti gli attivisti sul territorio. Protagonisti, oltre allo stesso Conte, alcuni dei volti più in vista del M5s sul fronte giustizia: Giuseppe Antoci, Roberto Scarpinato, Federico Cafiero de Raho, tra gli altri.

La campagna prevede anche una serie di esempi pratici "per smascherare il bluff del centrodestra" sugli effetti della riforma sugli aspetti pratici della giustizia, "mettendo in connessione il discorso politico con le esigenze del Paese reale", viene spiegato ancora.