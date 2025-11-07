Referendum: Renzi, 'libertà di voto, chiaro che poi anch'io dovrò dire la mia'

Roma, 7 nov. (Adnkronos) - "Sono molto deluso e amareggiato da Carlo Nordio". "La separazione delle carriere è un principio sacrosanto, ma hanno fatto una riforma che non è questo ma è il raddoppio dei Csm. Davanti a questo che fai voti no con le motivazioni dell&...

Roma, 7 nov. (Adnkronos) – "Sono molto deluso e amareggiato da Carlo Nordio". "La separazione delle carriere è un principio sacrosanto, ma hanno fatto una riforma che non è questo ma è il raddoppio dei Csm. Davanti a questo che fai voti no con le motivazioni dell'Anm? Non puoi. Voti sì con le motivazione dell'ideologia politica con cui hanno fatto la Riforma? Non puoi.

E' chiaro che ti astieni. Ho detto libertà di voto, chiaro che prima del referendum anch'io dovrò dire la mia". Così il leader di Italia Viva Matteo Renzi, intervenendo a Linkiesta festival 2025.