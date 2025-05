Referendum: Scotto, 'far sentire voce di chi è ultimo'

Roma, 23 mag. (Adnkronos) - "Ma che Paese è quello dove un giovane precario deve elemosinare un lavoro stabile per poter sbarcare il lunario e un ministro della Repubblica pretende di derogare alle norme sulla legislazione antimafia per costruire un’opera inutile e costosa come il ...

Roma, 23 mag. (Adnkronos) – "Ma che Paese è quello dove un giovane precario deve elemosinare un lavoro stabile per poter sbarcare il lunario e un ministro della Repubblica pretende di derogare alle norme sulla legislazione antimafia per costruire un’opera inutile e costosa come il Ponte sullo Stretto? Ed è lo stesso signore che invita le persone ad astenersi? Il referendum fa paura perché rimette le cose a posto, finalmente fa sentire un po’ la voce di chi sta in fondo alla fila e non sempre quella di chi pensa che leggi possono essere aggirate per fare un po’ di soldi in più.

La nuova questione morale consiste nel fatto che ministri come Salvini pensano che chi produce la ricchezza sono gli speculatori, non i lavoratori che pagano le tasse fino all’ultimo centesimo”. Così il capogruppo Pd in commissione Lavoro alla Camera, Arturo Scotto, a margine di una manifestazione a La Spezia.