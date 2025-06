Referendum: Youtrend, 'richieste voto fuorisede da oltre 67mila, cresciute tra studenti'

Roma, 6 giu. (Adnkronos) - "Chi ha fatto domanda per votare come fuorisede ai referendum? 67.305 italiani, in gran parte concentrati nelle province di Roma, Milano, Torino, Bologna, Padova, Firenze e Pisa. Il 67% delle richieste proviene infatti da queste province". Così Youtrend su...

Roma, 6 giu. (Adnkronos) – "Chi ha fatto domanda per votare come fuorisede ai referendum? 67.305 italiani, in gran parte concentrati nelle province di Roma, Milano, Torino, Bologna, Padova, Firenze e Pisa. Il 67% delle richieste proviene infatti da queste province". Così Youtrend sui social.

"Se per ogni provincia consideriamo il numero di richieste di voto fuorisede ai referendum in rapporto alla popolazione residente, in cima alla classifica c'è Bologna (0,76%), davanti a Pisa (0,52%) e Torino (0,44%).

A differenza delle europee 2024, questa volta si poteva chiedere di votare fuorisede anche per motivi di lavoro e di cure mediche, e non solo per motivi di studio. Le richieste di voto fuorisede ai referendum sono comunque cresciute tra gli studenti (da 24 mila a 38 mila)".