Home > Flash news > Regionali: Bergamini (FI), 'tornata 2025 si conclude 4 a 3 in favore del...

Regionali: Bergamini (FI), 'tornata 2025 si conclude 4 a 3 in favore del centrodestra'

default featured image 3 1200x900

Roma, 24 nov. (Adnkronos) - “Con questo turno elettorale di regionali, la tornata del 2025 si conclude con 4 a 3 in favore del centrodestra, considerando anche la Val d’Aosta. Oltre al bilancio della coalizione, sottolineiamo il continuo trend di crescita di Forza Italia. E’ una co...

di Pubblicato il

Roma, 24 nov. (Adnkronos) – “Con questo turno elettorale di regionali, la tornata del 2025 si conclude con 4 a 3 in favore del centrodestra, considerando anche la Val d’Aosta. Oltre al bilancio della coalizione, sottolineiamo il continuo trend di crescita di Forza Italia. E’ una costante politico-elettorale confermata anche nell’appuntamento di Veneto, Campania e Puglia.

Questo risultato ci spinge con rinnovata convinzione a rafforzare la nostra proposta liberale, per conquistare la fiducia di quegli elettori, e sono tanti, che rifiutano le logiche di un confronto politico esasperato e polarizzato”. Così Deborah Bergamini, vicesegretaria e responsabile del dipartimento Esteri di Forza Italia.