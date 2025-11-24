Regionali: Bonelli, 'l'unità ci fa vincere, ora subito agenda di programma condivisa'

Roma, 24 nov (Adnkronos) - "Il segnale è netto, l'unità ci fa vincere e noi sentiamo la responsabilità di dare una prospettiva politica. Dobbiamo perseguire l'unità con una agenda di programma condivisa. Costruiamo subito, insieme, una agenda di programma p...

Roma, 24 nov (Adnkronos) – "Il segnale è netto, l'unità ci fa vincere e noi sentiamo la responsabilità di dare una prospettiva politica. Dobbiamo perseguire l'unità con una agenda di programma condivisa. Costruiamo subito, insieme, una agenda di programma per vincere, anche grazie alla spinta della Campania e della Puglia". Lo ha detto Angelo Bonelli, a Napoli per l'affermazione di Roberto Fico.