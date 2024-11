Dalla giornata di ieri, sono quasi 4,5 milioni gli italiani che sono chiamati alle urne per le regionali di Umbria ed Emilia Romagna. I seggi hanno chiuso, nella serata di domenica alle ore 23, ma sono stati riaperti questa mattina alle 7.

Regionali Emilia-Romagna e Umbria, riaperti i seggi: 4 milioni di italiani al voto

Hanno tempo fino alle ore 15 di oggi pomeriggio, lunedì 18 novembre, i cittadini di Umbria ed Emilia Romagna, per recarsi ai seggi dei propri comuni ed esprimere una preferenza in merito alle liste presentate per le regionali. In Emilia Romagna sono 330 i comuni interessati, con 4.529 sezioni, in Umbria invece le sezioni sono circa 1000, mentre i comuni 92.

Regionali Emilia-Romagna e Umbria, riaperti i seggi: l’affluenza

Sono preoccupanti i numeri relativi all’affluenza. Se in Umbria i cittadini che sono andati a votare già ieri sono meno del 38%, in Emilia Romagna non si riesce ad arrivare nemmeno al 36%. I dati evidenziano un calo drastico rispetto a 5 anni fa, quando le elezioni si svolsero in un solo giorno, ma riuscirono a coinvolgere più del 60% degli aventi diritto.