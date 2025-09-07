Regionali: La Russa, 'c.sinistra non preoccupa, alleanze sul no destinate al fallimento'

Roma, 7 set (Adnkronos) - "Questa alleanza non mi preoccupa. Gli italiani non sono stupidi, una alleanza sul no, tra soggetti incompatibili, può sperare di avere un voto in più del sì, ci possono sperare, ma gli italiani sanno che anche a livello regionale situazioni incomp...

Roma, 7 set (Adnkronos) – "Questa alleanza non mi preoccupa. Gli italiani non sono stupidi, una alleanza sul no, tra soggetti incompatibili, può sperare di avere un voto in più del sì, ci possono sperare, ma gli italiani sanno che anche a livello regionale situazioni incompatibili non consentono di governare. Sarebbe un fallimento". Lo ha detto Ignazio la Russa, alla Festa dei Patrioti a La Spezia, parlando dell'alleanza di centrosinistra alle prossime regionali.

"In alcune regioni il Pd ha dovuto ingoiare il reddito di cittadinanza regionale, che il M5s vuole riproporre. Voglio vedere dopo. Non ce la faranno", ha aggiunto il presidente del Senato.