Regionali: Renzi, 'oggi unica sconfitta è Meloni, se prendi in giro italiani se ne accorgono'

Roma, 24 nov. (Adnkronos) – "Oggi ci sono tre vincitori: i candidati presidente eletti, il centrosinistra e Luca Zaia. C’è una sola sconfitta: Giorgia Meloni. Del resto se prendi in giro tutti su tasse, sicurezza e costo della vita prima o poi gli italiani se ne accorgono". Lo scrive su X il leader di Italia Viva Matteo Renzi.