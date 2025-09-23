Roma, 23 set (Adnkronos) – "Andiamo a vincere queste Regionali con una campagna di prossimità e il massimo sforzo". Lo ha detto Elly Schlein alla Direzione del Pd aggiungendo: "Vincere per riaccendere una speranza nel Paese".
Regionali: Schlein, 'andiamo a vincere per riaccendere speranza nel Paese'
