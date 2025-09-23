Home > Flash news > Regionali: Schlein, 'andiamo a vincere per riaccendere speranza nel Paes...

Regionali: Schlein, 'andiamo a vincere per riaccendere speranza nel Paese'

default featured image 3 1200x900

Roma, 23 set (Adnkronos) - "Andiamo a vincere queste Regionali con una campagna di prossimità e il massimo sforzo". Lo ha detto Elly Schlein alla Direzione del Pd aggiungendo: "Vincere per riaccendere una speranza nel Paese"....

di Pubblicato il

Roma, 23 set (Adnkronos) – "Andiamo a vincere queste Regionali con una campagna di prossimità e il massimo sforzo". Lo ha detto Elly Schlein alla Direzione del Pd aggiungendo: "Vincere per riaccendere una speranza nel Paese".