Regionali: Schlein, 'uniti e compatti li possiamo battere'**

Roma, 23 set (Adnkronos) – "Uniti e compatti li possiamo battere. Noi non ci mettiamo insieme contro di loro ma sul'idea del futuro di questo Paese". Lo ha detto Elly Schlein alla Direzione del Pd sulle prossime regionali.