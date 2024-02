Secondo le ultime indiscrezioni sembrerebbe che le condizioni di salute del re d’Inghilterra siano molto più gravi di quanto percepito dai medici.

Le condizioni di salute di Re Carlo

Il quotidiano britannico The Mirror riporta le dichiarazioni dell’esperto e autore reale Tom Quinn, secondo cui Buckingham Palace lavorerebbe alla successione in completa segretezza. Il monarca starebbe quindi già preparando il figlio maggiore, il principe William, ad assumere il suo ruolo. “Re Carlo è consapevole del suo stato di salute. Il principe William è al centro della pianificazione della successione. Il monarca spera di avere una salute relativamente buona per poter consegnare la corona a 80 anni“, ha spiegato Quinn.

Il ruolo di Harry

Se da una parte il principe del Galles potrebbe diventare il prossimo sovrano, dall’altra sembrerebbe che Buckingham Palace controlli ogni mossa del fratello Harry. “Nessuno si fida del Duca di Sussex, Harry, poiché le interviste che rilascia sulla Famiglia Reale sono tutte oggetto di critiche, così come la sua biografia” ha affermato Quinn, aggiungendo che tra i reali britannici c’è chi sospetta che il secondogenito sfrutti l’attenzione dei media per esprimere il proprio biasimo verso la famiglia. A fare scalpore è stato in particolare il suo libro “Spare”, pubblicato nel gennaio dello scorso anno, e la serie Netflix registrata con la moglie, Meghan Markle, in cui il Duca di Sussex ha accusato i reali di attacchi diffamatori.

La malattia di Re Carlo

Re Carlo III, 75 anni, sta combattendo contro una forma di cancro, di cui non è stata resa nota la natura. È stato escluso si tratti di cancro alla prostata, ma è stato scoperto recentemente durante una visita. Tutto ciò che Londra ha fatto sapere è che il monarca ha iniziato i “trattamenti regolari“, senza però fornire ulteriori informazioni sulla prognosi. Ora, tuttavia, le sue condizioni sembrano essersi aggravate. Nelle ultime immagini condivise, che lo ritraevano mentre leggeva gli auguri di pronta guarigione inviatigli dai propri sudditi, Carlo si è mostrato sempre più emaciato.