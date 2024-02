L'intero Regno Unito si è allarmato per la disdetta del principe William, temendo per le condizioni di salute di Kate e Re Carlo

Apprensione in tutto il Regno Unito dal momento che il principe William ha cancellato all’ultimo minuto la sua partecipazione a un evento per “problemi personali”. Ci si chiede se c’entrino le condizioni di salute della moglie Kate o del padre Re Carlo III.

La cancellazione dell’impegno

William avrebbe dovuto partecipare a una cerimonia commemorativa in onore di Costantino di Grecia, morto l’anno scorso e padrino proprio del principe. La cerimonia si sarebbe tenuta nel castello di Windsor, ma William ha dovuto cancellare la sua presenza per “motivi personali”. Per scusarsi dell’assenza improvvisa ha personalmente telefonato alla famiglia reale greca.

La preoccupazione per Kate e Carlo

Immediatamente la popolazione si è allarmata, pensando che le condizioni di salute di Kate e Carlo fossero peggiorate. La principessa ha subito infatti un intervento all’addome e ora è in riabilitazione, mentre il re sta effettuando delle cure per un cancro. Kensington Palace assicura però che Kate sta bene e si sta riprendendo. Una fonte reale ha inoltre specificato che non c’era alcun collegamento tra la questione personale di William e la salute del re. Ad ogni modo non si conoscono le ragioni dell’assenza improvvisa del principe, al suo posto ha invece presenziato la regina Camilla.