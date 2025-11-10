Report: Bonelli, 'gravissimo rapporto tra Garante privacy e FdI alla vigilia della sanzione'

Roma, 10 nov. (Adnkronos) - "È uno scandalo. E voglio dirlo alla presidente Meloni: non ci giri tanto intorno. Qui non stiamo parlando di interpretazioni o di gossip politico, ma di un fatto preciso e documentato: un componente dell’Autorità garante per la privacy è a...

Roma, 10 nov. (Adnkronos) – "È uno scandalo. E voglio dirlo alla presidente Meloni: non ci giri tanto intorno. Qui non stiamo parlando di interpretazioni o di gossip politico, ma di un fatto preciso e documentato: un componente dell’Autorità garante per la privacy è andato nella sede di Fratelli d’Italia, quasi a prendere ordini, e il giorno dopo è arrivata la sanzione a Report".

Così in una nota Angelo Bonelli parlamentare Avs e co portavoce di Europa verde.

"Meloni o è in stato confusionario – prosegue – o fa la furba fingendo che non sia lei a governare l’Italia. Pur di non rispondere, prova a buttare tutto in caciara. La questione è semplice e drammatica: perché un commissario del Garante è andato nella sede di FdI a parlare della decisione sulla sanzione a Report, anticipata perfino da una mail in cui scriveva 'domani andrò da Arianna Meloni'?".

"Perché il partito di maggioranza relativa intrattiene rapporti diretti con un componente dell’authority alla vigilia di una decisione che ha colpito una trasmissione giornalistica del servizio pubblico? Questo è un punto politico e istituzionale gravissimo. E la presidente Meloni deve rispondere, non sviare", conclude.