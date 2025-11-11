Report: Ghiglia, 'su Meta travisano i fatti, Ranucci si legga i verbali'

Roma, 11 nov (Adnkronos) - "Sono stati evidentemente travisati i fatti, mi auguro per la fretta di montare la trasmissione". Lo dice Agostino Ghiglia al 'Giornale' parlando del caso Report. "Sostenere che vi sia una correlazione tra la mia partecipazione all’evento Com...

Roma, 11 nov (Adnkronos) – "Sono stati evidentemente travisati i fatti, mi auguro per la fretta di montare la trasmissione". Lo dice Agostino Ghiglia al 'Giornale' parlando del caso Report. "Sostenere che vi sia una correlazione tra la mia partecipazione all’evento ComoLake del 16 ottobre 2024 e la discussione in Collegio del 17 sui RayBan-Smart glasses travisa la realtà dei fatti", sottolinea il componente del Garante della privacy.

È possibile visionare i verbali? "Certo, sono a disposizione di chi ha un interesse qualificato a conoscere gli atti, basta una regolare richiesta di accesso agli atti". Che mi dice del messaggio a Giorgia Meloni sul green pass? "Non ho mai dato notizie in anteprima nella mia vita, né mai nessuno me l’ha chiesto. Le dico anche che le agenzie avevano dato da oltre quattro ore la notizia dell’avvertimento, sul tema della privacy autorevoli costituzionalisti hanno discusso tantissimo in pandemia, il collegio in quell’occasione si espresse all’unanimità".

Il Garante è l’ultimo baluardo al giornalismo voyeur? "Credo alla buona fede di tutti, anche di Ranucci ma questa cosa devo dirla. È l’ultimo baluardo a protezione del bilanciamento tra il diritto alla riservatezza della vita privata e la libertà d’espressione anche nell’era digitale, contro chi vorrebbe una deregolamentazione dei diritti fondamentali delle persone e un uso indiscriminato dei dati. E questo dà fastidio".