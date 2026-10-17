Un giovane a cui è stato negato l'accesso al locale di divertimento ha reagito decisamente oltre le righe rischiando di ferire gravemente altri ragazzi appostati fuori dal locale.

Una notte in discoteca e la voglia di divertirsi con altre persone sia per fare nuove conoscenze che per passare in modo diverso il weekend, un luogo la discoteca che però può diventare il fulcro di situazioni ben peggiori se quell’accesso viene negato, rovinando di fatto i piani fino a quel momento costruiti per l’uscita programmata.

Il giovane respinto dalla discoteca individuato e fermato

La situazione che si era venuta a creare all’esterno della nota discoteca di Torino il Pick Up, aveva fatto allarmare immediatamente i presenti che hanno chiamato le forze dell’ordine in quanto il soggetto non era in sé e si stava comportando in modo sconsiderato.

A far trasalire l’uomo una lite avuta con altri due soggetti che ha spinto il bodyguard a negargli l’accesso per la serata alla discoteca. Insoddisfatto dalla risposta ha ben pensato di reagire come nessuno si aspettava.

Lo scompiglio creatosi ha portato immediatamente la Polizia sulle sue tracce, di fatto ponendolo in arresto, si trovava in Piazza San Secondo ancora a bordo del proprio veicolo.

Dopo l’arresto ha scontato e sta scontando gli arresti domiciliari con l’accusa di tentato omicidio.

Respinto dalla discoteca ed ubriaco, tenta di investire due persone

Dopo la lite avvenuta con altri due avventori e con l’opportunità sfumata di entrare nella discoteca un ragazzo di 20 anni, sotto effetto dell’alcool, ha preso la propria automobile e ha tentato di investire due persone che fortunatamente si sono salvate.

Stando ai racconti dei presenti l’auto sfrecciava a folle velocità per le vie limitrofe andando anche in contromano, un comportamento considerato folle e che ha spinto una volante della Polizia ad intervenire per fermarlo.

Come hanno successivamente hanno riportato testimoni e poliziotti, gli investiti possibili sarebbero potuti essere molti di più se quanto accaduto fosse stato compiuto qualche ora prima. L’episodio accende i riflettori sul tema della movida nella città della Mole che è da tempo attenzionato.