Reumatologia, Silvia Tonolo confermata presidente Anmar

Roma, 1 dic. (Adnkronos Salute) - Silvia Tonolo è stata riconfermata alla guida di Anmar Odv, Associazione nazionale malati reumatici. L'elezione è avvenuta a Rimini nel corso del congresso della Società italiana di reumatologia (Sir), dove è stato rinnovato l'i...

Roma, 1 dic. (Adnkronos Salute) – Silvia Tonolo è stata riconfermata alla guida di Anmar Odv, Associazione nazionale malati reumatici. L'elezione è avvenuta a Rimini nel corso del congresso della Società italiana di reumatologia (Sir), dove è stato rinnovato l'intero consiglio direttivo Anmar. Tonolo è a capo dell'associazione dal 2017 e il suo mandato scadrà nel 2028.

"Ringrazio tutti per la rinnovata fiducia posta nei miei confronti – afferma – Il lavoro che abbiamo portato avanti in questi ultimi anni, con il supporto dell'Osservatorio 'Capire', è stato costante e sempre in crescita.

Anche da parte delle istituzioni stiamo ottenendo importanti riconoscimenti e intendiamo proseguire in questa direzione. Rafforzeremo le collaborazioni con società scientifiche non solo di reumatologia, ma anche con quelle di altre aree terapeutiche come i farmacisti ospedalieri o i medici di medicina generale. Il nostro obiettivo primario è sensibilizzare a 360 gradi popolazione, istituzioni e cittadinanza sulle condizioni socio-sanitarie degli oltre 5 milioni di uomini e donne che in Italia vivono con una malattia reumatologica. Ci sono diversi aspetti dell'assistenza socio-sanitaria che devono essere migliorati. Molte di queste persone, infatti, devono affrontare grosse difficoltà a causa di patologie a volte estremamente dolorose e complicate. Siamo sempre pronti e disponibili a dialogare con tutti per trovare soluzioni condivise alle numerose problematiche".

Il direttivo Anmar Odv sarà così composto: Donatello Catera (presidente dell'Associazione campana malati reumatici), Paola Grossi (presidente dell'Associazione toscana malati reumatici), Graziano Mussi (presidente dell'Associazione ligure malati reumatici), Fiorella Padovani (presidente dell'Associazione abruzzese malati reumatici) e Silvia Tonolo (presidente dell'Associazione malati reumatici del Veneto).