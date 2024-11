Un’opportunità unica per gli appassionati di gemme

L’Azienda ospedaliero-universitaria di Alessandria ha annunciato la riapertura dell’asta pubblica per la vendita di 43 diamanti certificati, un evento che ha suscitato grande interesse tra collezionisti e appassionati di gemme. Questi diamanti, donati dal noto gruppo alessandrino Paglieri, sono custoditi in astucci sigillati e rappresentano un’occasione imperdibile per chi desidera investire in pietre preziose di alta qualità.

Dettagli dell’asta e modalità di partecipazione

La base d’asta è fissata a 1.150 euro per ciascun diamante, un prezzo accessibile considerando il valore intrinseco delle pietre. L’asta si svolgerà il 3 dicembre alle 10 nella sala riunioni di via Santa Caterina. Gli interessati dovranno presentare le proprie offerte in busta chiusa, contrassegnata con la dicitura ‘non aprire – asta vendita diamanti’, da consegnare all’ufficio protocollo entro le 12 del 22 novembre. È possibile anche inviare le offerte tramite raccomandata o PEC, garantendo così una maggiore flessibilità per i partecipanti.

Un gesto di solidarietà e responsabilità sociale

Questa iniziativa non è solo un’opportunità commerciale, ma anche un gesto di solidarietà. I diamanti sono stati donati in seguito al concorso “Da sempre… per sempre”, legato all’acquisto del prodotto “Felce Azzurra Bagnodoccia Classico 50/o Anniversario”. Secondo il regolamento del concorso, le pietre preziose non assegnate sarebbero state devolute all’azienda sanitaria, contribuendo così a sostenere le attività dell’Aou di Alessandria. Questo aspetto sottolinea l’importanza della responsabilità sociale delle imprese e il loro impegno verso la comunità.

Visibilità e pagamento delle offerte

I diamanti saranno esposti al pubblico fino al 15 novembre, permettendo agli interessati di valutare le pietre prima di partecipare all’asta. È fondamentale notare che il pagamento dell’offerta aggiudicata dovrà essere effettuato entro sette giorni dall’assegnazione, garantendo così un processo trasparente e veloce. L’avviso ufficiale, firmato dal direttore generale Valter Alpe, fornisce tutte le indicazioni necessarie per partecipare a questa interessante iniziativa.