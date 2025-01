Riccardo Bossi condannato per frode sul reddito di cittadinanza

La condanna di Riccardo Bossi

Riccardo Bossi, primogenito del fondatore della Lega, Umberto Bossi, ha ricevuto una condanna di due anni e sei mesi in primo grado con rito abbreviato. La sentenza è stata emessa per false attestazioni finalizzate a ottenere un reddito di cittadinanza non dovuto. Questo caso ha sollevato un acceso dibattito sull’uso e l’abuso delle misure di sostegno economico in Italia, specialmente in un periodo in cui la crisi economica ha colpito duramente molte famiglie.

Le accuse e le prove

Secondo le indagini condotte dagli inquirenti, Bossi junior ha incassato indebitamente il reddito di cittadinanza tra il 2020 e il 2023. In particolare, si stima che abbia percepito 280 euro al mese per un totale di 43 mensilità, accumulando così un ammontare complessivo di 12.800 euro. Le prove raccolte durante l’inchiesta hanno evidenziato come il figlio del politico abbia fornito informazioni false per ottenere il sussidio, un comportamento che ha suscitato indignazione nell’opinione pubblica.

Le conseguenze della sentenza

Oltre alla pena detentiva, il giudice ha stabilito una provvisionale di 15.000 euro a favore dell’INPS, l’ente previdenziale italiano, per il danno economico subito a causa delle frodi. Questa decisione rappresenta un segnale forte contro l’abuso delle misure di sostegno, evidenziando l’importanza di garantire che i fondi pubblici siano utilizzati in modo appropriato. La condanna di Riccardo Bossi non solo colpisce un nome noto della politica italiana, ma solleva interrogativi più ampi sulla gestione e il controllo dei sussidi statali.