Ricerche alpinistiche sul Gran Sasso: maltempo ferma i soccorsi

Soccorritori in attesa di condizioni favorevoli per riprendere le operazioni

Situazione critica sul Gran Sasso

La situazione sul Gran Sasso è diventata critica dopo che due alpinisti sono scivolati in un canalone durante la discesa lungo la Direttissima. I soccorritori, un gruppo di esperti, hanno trascorso la notte nell’Ostello Campo Imperatore, situato a 2.100 metri di altitudine, in attesa di riprendere le ricerche. Purtroppo, le operazioni sono state interrotte a causa delle avverse condizioni meteorologiche, che hanno reso impossibile continuare le ricerche in sicurezza.

Maltempo e difficoltà logistiche

La funivia del Gran Sasso, che collega la località Fonte Cerreto a Campo Imperatore, è bloccata da questa mattina. Le raffiche di vento, che superano i 100 km orari, insieme a una bufera di neve, hanno impedito il regolare funzionamento dell’impianto. Questa situazione ha reso impossibile sia il ritorno alla base per i soccorritori già in quota, sia l’accesso per un nuovo gruppo di soccorritori che avrebbe potuto unirsi alle operazioni. La mancanza di accesso rende ancor più difficile la situazione, costringendo i soccorritori a rimanere in attesa di una finestra meteo favorevole.

Attesa di condizioni favorevoli

I soccorritori, nonostante le difficoltà, rimangono determinati e in attesa di un miglioramento delle condizioni meteorologiche. La sicurezza è la priorità assoluta, e ogni operazione deve essere condotta con la massima cautela. Le previsioni meteo sono monitorate costantemente, nella speranza che si presenti un’opportunità per riprendere le ricerche. La comunità locale e gli appassionati di alpinismo seguono con apprensione l’evolversi della situazione, sperando in un esito positivo per i due alpinisti dispersi.