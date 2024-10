Le ricerche in corso a Terralba

I vigili del fuoco sono attualmente impegnati in un’operazione di ricerca per un uomo disperso nella località di Terralba, situata nell’entroterra di Arenzano, in provincia di Genova. L’uomo, un ristoratore locale, è scomparso a causa delle intense piogge che hanno colpito la zona, provocando una piena del torrente. Durante le ricerche, è stata rinvenuta un’auto precipitata nel letto del torrente, ma non è ancora chiaro se si tratti del veicolo del disperso.

Le condizioni meteorologiche avverse

Le recenti precipitazioni hanno causato notevoli danni nella zona, sfondando il parapetto a valle e trascinando via diverse vetture. Al momento della scomparsa dell’uomo, tre auto erano state travolte dalla piena: due di esse erano parcheggiate lungo la strada senza occupanti, mentre la terza apparteneva al ristoratore disperso. Le condizioni meteorologiche avverse continuano a complicare le operazioni di ricerca, rendendo difficile l’accesso alle aree più colpite.

Operazioni di ricerca estese anche in mare

Le ricerche non si limitano solo al torrente, ma sono state estese anche in mare. La capitaneria di porto sta operando con una motovedetta, un elicottero e droni per cercare di localizzare l’uomo disperso. La collaborazione tra vigili del fuoco, protezione civile e forze navali è fondamentale in queste operazioni, che si svolgono in condizioni di grande difficoltà. La comunità locale è in apprensione e spera in un esito positivo delle ricerche.